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Ankara Jandarma Misafir Öğrenciler Oldu

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, “Bir Gönülden Bir Gönüle Mektubumuz Var” projesi çerçevesinde öğrencilere ev sahipliği yaptı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya platformunda paylaştığı bilgilere göre, “Ankara İl Jandarma Komutanlığımız, ‘Bir Gönülden Bir Gönüle Mektubumuz Var’ projesi kapsamında Hacı Sabancı Ortaokulu öğrencilerini misafir etti. Öğrenci kardeşlerimiz, çeşitli birimlerde görev yapan jandarma personelimizle bir araya gelerek yazdıkları mektupları teslim etti.” şeklinde ifadeler yer aldı. Aynı zamanda paylaşımda konuya ilişkin görüntüler de sunuldu.

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