Ankara Kalecik’te 4.1 büyüklüğünde deprem

DEPREM BİLGİLERİ

Ankara’nın Kalecik ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin saat 08.24’te gerçekleştiğini ve merkez üssünün Kalecik olduğunu bildirdi. Yerin 11,8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissediliyor.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimiz görevlerinin başındadır. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.