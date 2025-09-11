Haberler

Ankara Kalecik’te 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara’nın Kalecik ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin saat 08.24’te gerçekleştiğini ve merkez üssünün Kalecik olduğunu bildirdi. Yerin 11,8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimiz görevlerinin başındadır. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes, Eleştirilerin Hedefi Oldu

Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olduktan sonra beklentileri karşılayamadı ve eleştirilerin hedefi oldu. Ağustos ayında en değerli oyuncu yarışında üçüncü oldu.
Tolunay Ören Hakkında İddianame Hazırlandı

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'in, yasadışı şans oyununa içerik paylaşıp takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

