Ankara Kalesi ve Atakule Işıklandı

ANADOLU’NUN GÜZELLİKLERİ JANDARMANIN RENGİYLE IŞIKLANDI

Ankara Kalesi ve Atakule, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 186. yılı dolayısıyla jandarmanın renkleriyle aydınlatıldı. Jandarma Teşkilatı, 186. yıl dönümünü kutluyor. Bu amaçla, başkent Ankara’nın tarihi sembollerinden biri olan Ankara Kalesi, özel bir çalışma ile jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı.

ATATÜRK’ÜN İZİ KALDI

Başkentteki simge yapılardan bir diğeri olan Atakule de 186. kuruluş yılına özel olarak kırmızı ve mavi ışıklarla süslendi. Ayrıca, tepe kısmındaki ekranda “Kanun ordusu Jandarma 186 yaşında” mesajı yansıtıldı. Alışveriş merkezi kısmında bulunan ekran da, jandarmanın gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin görüntülerle doldu.