Ankara Keçiören’de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

KEÇİÖREN’DE SİLAHLI KAVGA YAŞANDI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir otomobil içinde meydana gelen silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay, saat 23.00 sıralarında Keçiören ilçesi Erbakan Bulvarı’ndaki tünelde gerçekleşti. İddialara göre, otomobilde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Söz konusu tartışma büyüyüp kontrolden çıkınca, sürücü arabayı durdurdu ve otomobilde bulunanları dışarı çıkardı. İşte bu esnada bir kişi, yanındaki pompalı tüfekle B.K. ve B.Y’ye ateş etti. Saldırının ardından şüpheli, otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS KAÇAN ŞAHISLARIN PEŞİNDE

Polis, kaçan kişi veya kişileri yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayın detaylarıyla ilgili incelemeler sürüyor.

