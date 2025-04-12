Ankara Keçiören’de Şüpheli Yakalandı

KEÇİÖREN’DE HAPİS CEZASI OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde polis ekipleri bir aracı durdurmak istedi fakat bu araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

POLİS EKİPLERİ TAKİBE BAŞLADI

Kaçan aracı yakalamak için Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aracı takibe aldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda, araç kıstırılarak bir şahıs gözaltına alındı. Araçtan kaçmaya çalışan diğer şahsın, Erdinç Caddesi üzerinde yapılan kovalamaca sonucunda yakalandığı bildirildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA SUÇU

Kaçan şahsın S.B. olduğu ve “alkollü araç kullanmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve dolandırıcılık” suçları nedeniyle 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, yakalama sırasında çıkan arbede esnasında bir polisin kaval kemiğinin kırıldığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini öğrenildi.