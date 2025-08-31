Haberler

Ankara Keçiörengücü, Çorum FK’yı 2-1 yendi


SEDAT AĞÇAY’IN DEĞERLENDİRMELERİ


Ankara Keçiörengücü’nün Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamalarda, “İkili mücadelede top kazanma üstünlüğü bizdeydi. İstatistik anlamında iyiyiz ama futbolda gol olmayınca bir anlam taşımıyor” dedi. Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında gerçekleşen karşılaşmada Ankara Keçiörengücü, sahasında Çorum FK’ya 2-1 mağlup oldu.


OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE GELECEK MAÇLAR


Maç sonu basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ağçay, “Aslında oyun üstünlüğü de bizdeydi. Pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Rakip sahada ceza sahasının içine girme üstünlüğü bizdeydi. İkili mücadelede top kazanma üstünlüğü de bizdeydi” şeklinde konuştu. İstatistiklerin olumlu olmasına rağmen, sonuçların olmadığını vurgulayan teknik direktör, “Alacağımız puanlar olarak üst taraflara, hedeflediğimiz yerlere gelebileceğimiz maçlar olacak. İyi bir performans ortaya koyduk” ifadesini kullandı.

