Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor’la 0-0 berabere

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor ile sahasında 0-0’lık sonuçla berabere kaldı. Maçın kritik anları 14. dakikada başladı. Emir Kaan’ın ortasında, ön direkte Loshaj’ın attığı şut kaleci Mehmet Erdoğan tarafından kornere çelindi. 23. dakikada Ali’nin kullandığı köşe atışında, ceza sahasında Erkan’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

ÖNEMLİ ANLAR

Maçın 55. dakikasında sağ kanattan Roshi’nin verdiği kafa pasında Fernandes’in şutu kaleci İsa tarafından kornere gönderildi. 70. dakikada Rroca’nın kullandığı serbest vuruşta top üst direkten geri döndü. 81. dakikada Ezeh’in sol kanattan yaptığı ortada, arka direkte Roshi’nin kafa vuruşu da az farkla auta gitti. Maçın sonlarına doğru 85. dakikada Dijlan Aydın, Rroca’ya yaptığı müdahalenin sonucunda ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

TAKIM KADROLARI

Keçiörengücü kadrosu şu oyunculardan oluştu: “Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Oğuzhan Çalışkan, Mexer (dk. 43’te Abdullah Çelik), Ali Dere, Roshi, Erkam Develi, Halil Can Ayan (dk. 61’de Rroca), İbrahim Akdağ (dk. 90+1’de İshak Karaoğul), Ezeh (dk. 90+1’de Ofori), Fernandes (dk. 82’de Ali Akman)”. Yedeklerde ise: “Abdullah Çelik, Rroca, Ali Akman, Hakan Bilgiç, Haqi, Recep Taşbakır, İshak Karaoğul, Süleyman Luş, Ofori, Aykut Özer” bulundu. Takımın teknik direktörü Sedat Ağçay’dır.

İstanbulspor kadrosunda ise şu oyuncular yer aldı: “İsa Doğan, İzzet Erdal, Ali Şahin Yılmaz, Ologo, Duhan Aksu (dk. 58’de Yusuf Ali Özer), Yunus Bahadır (dk. 58’de Özcan Şahan), Vorobjovas, Loshaj (dk. 67’de İsa Dayaklı), Dijlan Aydın, Mamadou (dk. 46’da Krstovski, dk. 90’da Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin (dk. 77’de Sambissa)”. Yedeklerde: “Fatih Tultak, Sambissa, Vefa Temel, Özcan Şahan, Alp Tutar, Ertuğrul Sandıkçı, Yusuf Ali Özer, Krstovski, İsa Dayaklı, Mustafa Sol” bulunuyor. Takımın teknik direktörü ise Mustafa Alper Avcı’dır.

KART DURUMU

Maçta verilen kırmızı kart Dijlan Aydın’a (dk. 85) aittir. Sarı kartlar ise Rroca, Abdullah Çelik ve Erkam Develi (Keçiörengücü), Mamadou, Ali Şahin Yılmaz ve Özcan Şahan (İstanbulspor) tarafından alınmıştır.