Ankara Keçiörengücü, MKE Ankaragücü’ne Yenildi

MEHMET YILDIRIM’IN AÇIKLAMALARI

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım, MKE Ankaragücü ile oynanan müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Maçla ilgili çok fazla konuşmayacağım. Verilen penaltıyı hepimiz gördük, komik bir penaltıydı” şeklinde konuştu.

MAÇIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında karşılaşan Ankara Keçiörengücü, evinde MKE Ankaragücü’ne 3-2 yenilerek bir mağlubiyet aldı. Maç sonrasında yapılan basın toplantısında Yıldırım, “Hoca da zaten şimdi yönetim kurulu ile bir görüşme yapacak. Ondan sonra kararını verecek” diyerek durumu değerlendirdi.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ SÜREÇLERİ

Ankara Keçiörengücü, maç sonrasındaki bu gelişmelerle birlikte yöneticilerinin ve teknik ekibinin alacağı kararları takip ediyor. Yıldırım’ın ifadeleri, takımın geleceği ile ilgili yönlendirmeleri içermesi açısından önem taşıyor.