Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor’a Yenildi

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Sedat Ağçay, Ümraniyespor ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, “3 maçta da maksimum puanları alarak bitirmek istiyoruz. Gönül isterdi sahamızda bu maçı kazanarak play-off’a yerleşelim” şeklinde ifadelerde bulundu. Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Ümraniyespor’a 1-0 kaybetti.

MÜCADELE VE GELECEK HEDEFLER

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmeler yapan Sedat Ağçay, “Bu oyuncu grubuyla 4. maçımızdı. Daha önceki 3 maçı kazanmıştık. 3 maçı kazanınca hayal kurmaya başlamıştık. Futbolcularımız iyi mücadele etti. Biraz kötü oynadık ama mücadele anlamında hiç problem yok. Daha önce olduğu gibi bu maçta da iyi mücadele etti” dedi. Teknik direktör Ağçay, kalan 3 maç için hedeflerini belirtip, “Geriye 3 maç kaldı, 3 maçta da maksimum puanları alarak bitirmek istiyoruz. Gönül isterdi sahamızda bu maçı kazanarak play-off’a yerleşelim. Tekrar oyunculara teşekkür ediyorum. Artık Karagümrük maçına bakacağız” diye ekledi.