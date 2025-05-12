(ANKARA) – Kemal Memişoğlu, Doğum Oranı Yüzde 61 Dedi. Doğumun Doğal Olması İçin Kampanya Başlatıldı. Türkiye Sağlıkta Bir Dünya Markasıdır

AMELİYATLA DOĞUM ORANI ARTIYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ameliyatla doğum oranının yüzde 61 seviyesine ulaştığını belirtti. Memişoğlu, “257 tane ebe okuluyla insanlarımıza, anne adaylarımıza doğumun nasıl doğal olanını yapması için yardım edeceğimizi anlatıyoruz. Çok yakın zamanda bununla ilgili de bir mobil uygulamaya geçeceğiz” dedi. Bakan, Ebe ve Hemşireler Günü dolayısıyla Bilkent Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ebelerle ve hemşirelerle bir araya geldi.

NORMAL DOĞUMU TEŞVİK EDEN KAMPANYA

Sezaryenle doğum oranlarındaki artışa dikkat çeken Memişoğlu, normal doğumu yaygınlaştırmak için kapsamlı bir kampanya başlattıklarını açıkladı. “Bugün maalesef yüzde 61 oranında ameliyatla çocuklarımız dünyaya geliyor” diyen Memişoğlu, ebelerle beraber çalışarak, anne adaylarını normal doğuma teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade etti. “Ebelere yetkilerini verdik, doğumhanelerin standartlarını oluşturduk. Aynı zamanda 257 tane ebe okuluyla insanlarımıza, anne adaylarımıza doğumun doğal olanını nasıl yapacaklarını anlatıyoruz” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE SAĞLIKTA DÜNYA MARKASI

COVID-19 salgını ve 6 Şubat depremlerinde sağlık çalışanlarının fedakârlığını hatırlatan Memişoğlu, “265 bin hemşiremiz, 61 bin ebemizle Türkiye bugün sağlıkta dünyaya örnek olmuş bir ülkedir” şeklinde konuştu. “Artık sağlıkta alçak gönüllü değiliz” diyen Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık insan gücüyle, altyapısıyla ve bilgisiyle bir dünya markası olduğunu vurguladı. “Bu başarıda emeği olan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız” diyerek sözlerini tamamladı.