Ankara Kesintileri Hakkında Bilgi Mevcut

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE DETAYLARI

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgilere göre, 10 Mayıs tarihinde şehrin çeşitli ilçelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi mahallelerde etkili olacağı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

ÇALIŞMALAR VE KESİNTİ NEDENİ

Ankara elektrik kesintileri, ilçelere göre sıralandığında, çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Kesintilerin nedeni ise şebeke arızası olarak açıklanıyor. Çayyolu, Ankara Evleri Sokak bölgesinde bir arıza meydana geldiği ve bu nedenle enerji kesintisinin olacağı vurgulanıyor. Enerjinin 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 00:30’da verilmesi bekleniyor. Ayrıca, Çayyolu 2675 Sokak bölgesinde de benzer bir arıza mevcut ve enerji için aynı tarih ve saat aralığı öngörülüyor.

Ankara’da elektrik kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak ve güncellemeleri takip etmek önem taşıyor.