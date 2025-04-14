Ankara Kesintileri İçin Bilgiler Paylaşıldı

Ankara’da Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

ANKARA’DA YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan duyuruya göre, 15 Nisan tarihinde Ankara’nın çeşitli ilçelerinde belirli sürelerde elektrik kesintileri yaşanabilecek. Bu durum, özellikle bazı mahallelerde aksamalar meydana getirebilir. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve elektriğin ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

KESİNTİ NEDENLERİ VE BÖLGELERİ

Ankara’daki elektrik kesintileri, belirli bölgelerdeki arızalardan kaynaklanıyor. Şebeke arızası nedeniyle yaşanan kesintiler aşağıdaki bölgelerde görülüyor:

– Yıldızevler, Cezayir Sokak bölgesinde bir arıza tespit edildi ve en kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacak.

– Eti, Tok Sokak bölgesinde de bir arıza bilgisi mevcut. Burada da enerjinin yeniden verilmesi için çalışmalar devam ediyor.

– Karakaya, Gümüş Sokak bölgesinde meydana gelen bir şebeke arızası için de aynı şekilde, enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanıyor.

– Aşağı Eğlence, Ayvalı Sokak bölgesinde bir arıza mevcut. Bu alanda enerji akışının 14.04.2025 tarihinde 12:15’te sağlanması hedefleniyor.

Ankara’daki elektrik kesintileri hakkında detaylar sürekli güncelleniyor ve değişiklik gösterebiliyor.