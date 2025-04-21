Ankara Kesintisi Bilgileri Güncelleniyor

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara’nın elektrik kesintisi durumu ve Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (BAŞKENTEDAŞ) açıklamalarına göre, 22 Nisan tarihinde kentin çeşitli bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Detaylar, hangi ilçelerde ve mahallelerde kesintilerin olacağı konusundadır.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İlçelere göre Ankara elektrik kesintileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Beytepe bölgesinde yer alan 5675 Sokak’ta bir arıza bulunmaktadır. Bu bölgeye enerjinin 21 Nisan 2025 tarihinde saat 12:00’de verilmesi planlanıyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni; şebeke arızasıdır.

ARIZALARIN DETAYLARI

Diğer bölgeler arasında İlkbahar, 615 Sokak, Sağlık, A. Adnan Saygun Sokak ve Yeşilkent, 555 Sokak da yer almaktadır. Bu bölgelerde de benzer arızalar bulunuyor ve en kısa sürede elektriğin verilmesi sağlanacak. Anlık arıza çalışmaları buradaki bölgelerde de devam ediyor. Ayrıca Yukarı Bahçelievler, 66 Sokak’taki bir arıza nedeniyle enerjinin 21 Nisan 2025 tarihinde 23:58’de verilmesi planlanıyor. Kesinti sebepleri yine şebeke arızaları olarak gösteriliyor.

DAHA FAZLA BİLGİ

Kazım Özalp, Çankaya Sokak ve Aydınlar, Ece Sokak gibi bölgelerde de arızalar bulunuyor. Bu alanlarda da en kısa süre içerisinde enerji verilmesi için çalışmalar sürüyor. Olası değişiklikler hakkında güncel bilgileri takip etmek gerekmektedir.