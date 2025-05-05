(ANKARA) – Kızının Geçmiş Olsun Dediği Açıklandı

ÖZGÜR ÖZEL’E GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde gerçekleştirilen saldırının ardından, Selçuk Tengioğlu’nun 21 yıl önceki saldırısından balkondan atlayarak kurtulan kızı, CHP Genel Merkezi’ni arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan araştırmalara göre, Tengioğlu’nun saldırısından sonra CHP Genel Merkezi’ni arayan birçok kişi arasında, kızının da bulunduğu öğrenildi.

DUYGUSAL KONUŞMA VE İFADENİN GÜCÜ

Söz konusu kişi, CHP Genel Merkezi’ni aradığı esnada duygusal bir şekilde, “Diyecek bir şey bulamıyorum, çok üzgünüm” ifadelerini kullandı. Babasının tahliyesinin ardından yaşadığı korkuyu dile getiren genç kadın, CHP yetkilileriyle iletişim kurmak istediğini belirtti. Kendisi, babasının geçmişteki saldırısından balkondan atlayarak kurtulduğunu ifade etti ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e olan geçmiş olsun dileklerini iletti.