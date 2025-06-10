Ankara Kulislere Sarsan Ses Kaydı Yayınlandı

CHP KURULTAYINDA KILIÇDAROĞLU’NA BASKI İDDİALARI

CHP’nin 38. Kurultayı’na dair Kemal Kılıçdaroğlu’na yarıştan çekilmesi için baskı yapıldığı yönündeki tartışmalar devam ediyor. Bu konuyla ilgili Ankara kulislerinde büyük yankı uyandıran bir ses kaydı ortaya çıktı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen bir görüşmeye dayanan kayda göre, iddiaların aksine Kılıçdaroğlu’nun yarıştan çekilmek istemediğini İmamoğlu’na ilettiği anlaşılıyor.

AÇIKLAMALAR VE SES KAYDI ÜZERİNE YENİ GÖRÜŞLER

Ses kaydının yayımlanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yeni bir açıklama geldi. Gazeteci Sinan Burhan, TV 100’de katıldığı bir canlı yayın sırasında Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı: “Ben daha önceki yapmış olduğum açıklamaların aynısını söylüyorum. Bu ses kaydının yayınlanmasını bu operasyonun bir devamı olarak nitelendiriyor sayın Kılıçdaroğlu. Buradaki temel tezi şu, o dönemdeki ekip kadro neyse bugün de aynı çevreler bu operasyonun devamını yapıyorlar. Ben ikinci tur oylama öncesinde çekilme düşüncesindeydim. Bu durumu Divan Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüşürken, henüz süreç tamamlanmadan ve resmi bir karar açıklamadan ‘Ekrem Edit’ adlı bir sosyal medya hesabından ‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi’ şeklinde bir operasyon haberi yapıldı. Bu paylaşım şahsıma ve irademe karşı bir saygısızlıktı.” Bu durumu kabullenmediğini belirten Burhan, ikinci tura girerek iradesini koruduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU ARASINDAKİ DİYALOG

Yayınlanan ses kaydında, kurultayda divan başkanlığı yapan Ekrem İmamoğlu, “Siz nasıl uygun görürseniz sayın Genel Başkanım. Seçim başladı, şu an siz hukuken çekilemezsiniz. Yazılı başvuruda çekilebilir diyor arkadaşlar” ifadelerini kullanıyor. İmamoğlu ayrıca, “Eğer siz bunu kamuoyuna ifade etmek için bizi düşünüyorsanız, biz burada usulünce sizin adınıza en yakışan şekliyle ifade edebiliriz. Nasıl arzu ederseniz, siz nasıl uygun görürseniz sayın Genel Başkanım. Ben Özgür Özel Bey’i de buraya davet edeyim, kendisine bu konudan bahsedelim” diyor.