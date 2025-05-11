(Ankara) – Laiklik Meclisi, Kıbrıs’taki Eğitim Sendikalarını Destekler

LAİKLİK MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ

Laiklik Meclisi, “KKTC’deki laiklik ve aydınlanma mücadelesini yürüten eğitim sendikaları ve toplum kesimlerini selamlıyoruz ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Haklı direnişlerinde her zaman yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz” açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “siyasi iktidarın karşı devrim adımlarını sıklaştırdığı ve her açıdan Türkiye’yi gericilikle kuşatmaya çalıştığı, eğitimi çağ dışı bir hale getirerek gelecek kuşakların tarikat ve cemaatlerce teslim alınmasını hedeflediği, son günlerde bunlara bir de bu gericiliği ihraç etme çabalarının eklendiği” ifade edildi.

KKTC’DE İTİRAZLARINA RAĞMEN LAYIKLIK KARŞITI YASALAR

Açıklamada, “KKTC’de halkın bütün itirazlarına rağmen yerli işbirlikçileri ile birlikte ülkemizde uygulanan başta eğitim olmak üzere laiklik karşıtı yasa ve uygulamaları dayatıldığı, Lefkoşa’da taşıma kitlelerle ‘külliye’ açılışı yapıldığı, tüm bunlara tepki gösteren Kıbrıs halkını tehdit edebilecek kadar pervasızlaşıldığı” belirtildi. Ancak, “laiklik, bilim ve aydınlanma düşüncesinin ortadan kaldırılma tehlikesinin farkında olan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile çeşitli toplum kesimlerinin bu pervasızlığa direndiği ve ‘Anayasa, yasa tanımayan, baskı, tehdit, şiddete başvuran anlayışa karşı her türlü mücadeleyi sürdüreceğiz’ diyerek, ülkelerinin kimliğine, kültürüne, tarihine ve siyasi iradesine sahip çıktığı” vurgulandı.

BAĞIMSIZLIKLA LAİKLİK MÜCADELESİ BİR BÜTÜNDÜR

Laiklik Meclisi, laiklik mücadelesinin bağımsızlık mücadelesinden ayrı tutulamayacağını bilerek, “KKTC’deki laiklik ve aydınlanma mücadelesini yürüten eğitim sendikaları ve toplum kesimlerini selamlıyoruz ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Haklı direnişlerinde her zaman yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz” açıklamasını yaptı.