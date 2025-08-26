(ANKARA) – Lee Jae Myung, Trump ile görüştü

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANINI BEYAZ SARAYDA AĞIRLADI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, dün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Zirve öncesi Trump’ın sosyal medya paylaşımlarının Seul yönetiminde kaygılara yol açtığı bildirildi. Ancak, görüşmenin sakin bir atmosferde geçtiği ifade ediliyor. Güney Koreli uzmanlar, bu kritik görüşmenin büyük bir kriz yaşanmadan sona ermesini “başlı başına bir başarı” olarak nitelendiriyor.

TRUMP’IN PAYLAŞIMI TEDİRGİNLİK YARATTI

Görüşmeden birkaç saat önce Trump, kişisel sosyal medya platformu Truth Social’da “Güney Kore’de neler oluyor? Tasfiye mi, devrim mi?” şeklinde bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu durum, Güney Kore tarafında tedirginlik yarattı. Başkan Lee, görüşme sonrasında katıldığı bir panelde bu durumu esprili bir şekilde yorumladı. Lee, “Trump görüşmeden önce oldukça tehditkar bir paylaşım yaptı. Ekibim bir kriz çıkmasından endişeliydi ama ben sakin kaldım. Çünkü Trump’ın ‘Anlaşma Sanatı’ kitabını okumuştum” diyerek salonda güldürmeyi başardı.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ VE ANALİZLER

Trump, Güney Kore’deki siyasi krizle ilgili bazı iddialar konusunda başlangıçta sert bir dil kullanmasına rağmen, görüşme öncesinde bu ifadelerini “yanlış anlama” ve “söylenti” olarak tanımlayarak yumuşattı. Seul merkezli Sejong Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cheong Seong-chang, özellikle ABD’nin Güney Kore’den Amerikan askerlerinin mali yüküne ne kadar katkı istediği ve hızlıca yapılan gümrük anlaşmasındaki belirsizliklere dikkat çekti. Ayrıca, Asan Politika Araştırmaları Enstitüsü’nden Yang UK, bu görüşmenin Trump’ın daha önceki liderlerle yaşadığı sert temaslara kıyasla daha ılımlı geçtiğini belirterek, Lee’nin olası bir diplomatik krizi başarılı bir şekilde yönettiğini vurguladı.