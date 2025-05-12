(ANKARA) – Leyla Şahin Usta, PKK’nın Feshedilmesini İstiyor. Kardeşliğin Ve Barışın Sesini Yükseltelim

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESHİ VE BARIŞIN YILDIZI

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, terör örgütü PKK’nın feshedilmesine dair düşüncelerini paylaştı. Usta, “Bugün, kardeşliğin sesini yükseltme, barışın kapılarını ardına kadar açma, umudu büyütme günüdür. Artık hiçbir çocuk korkuyla büyümesin, hiçbir genç toprağa düşmesin, hiçbir aile evladını kara toprağa emanet etmesin” açıklamasında bulundu.

HAYALİMİZDEKİ TÜRKİYE

Leyla Şahin Usta, PKK’nın fesih kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Usta, “Hayal ettiğimiz Türkiye, çocukların güvenle okula gittiği, annelerin gözyaşı değil, sevinç taşıdığı, gençlerin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye’dir. Sessizliğin korkudan değil, huzurdan olduğu sokaklar… ve artık silahların değil, sevginin konuştuğu bir ülke… Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısı, bir toplumsal barış projesidir” dedi.

GELECEK İÇİN BİRLİK VE DAYANIŞMA

Usta, “Her bir ferdin huzur içinde yaşadığı, farklılıklarımızla bir arada durabildiğimiz bir geleceğin adıdır. Bu ülke, yıllarca terörle sınandı ama asla boyun eğmedi. Şimdi yeni bir sayfa açmanın, geçmişin yaralarını sarıp geleceği hep birlikte inşa etmenin tam zamanıdır. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Birlikte büyük bir milletiz” ifadelerini kullandı.

Usta, “Bugün, kardeşliğin sesini yükseltme, barışın kapılarını ardına kadar açma, umudu büyütme günüdür. Artık hiçbir çocuk korkuyla büyümesin, hiçbir genç toprağa düşmesin, hiçbir aile evladını kara toprağa emanet etmesin. Terörsüz Türkiye, ortak sorumluluğumuzdur. ve buna ulaşmak için birliğimizi, inancımızı ve dayanışmamızı koruyacağız” şeklinde konuştu.