Ankara LGS Taban Puanları Belli Oldu

ANKARA LGS TABAN PUANLARI BELİRLENDİ

Ankara’da 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre belirlenen lise taban puanları açıklandı. “2025 yılında Ankara Fen Lisesi, Aziz Sancar Fen Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi gibi saygın okullar yüksek taban puanları ve düşük yüzdelik dilimleriyle dikkat çekiyor.” Bu durum, öğrencilerin tercihlerini yaparken dikkate alması gereken önemli bir veri olarak öne çıkıyor. Tercih yapma süreci 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ile birlikte 4 Ağustos 2025’te boş kalan kontenjanlar da açıklanacak.

Ankara LGS taban puanları 2025’e göre, Ankara Fen Lisesi 494,5234 puan ile listenin en üst sırasında yer alıyor. Diğer prestijli okullar arasında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi de yüksek taban puanlarıyla dikkat çekiyor. Bu okulların yanı sıra İzmir’de bulunan İzmir Fen Lisesi, 492,0992 puan ile ön plana çıkıyor. “İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Atatürk Lisesi gibi köklü okullar da yüksek yüzdelik dilimlere sahip.”

MESLEK VE İMAM HATİP LİSELERİ

Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri için 2025 LGS taban puanları ise genellikle %5 ila %60 arasında değişen yüzdelik dilimlerde sıralandı. Bu yıl, özellikle sağlık meslek liseleri ve proje imam hatip okulları ciddi bir ilgi görüyor. Öğrenciler için bu bilgiler, gelecek eğitim dönemlerinde plan yapmada önemli bir rehberlik sağlıyor.