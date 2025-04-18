Ankara M.E. Müdürlüğü İşlem Başlattı

İŞLEM BAŞLATILDI

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya platformunda ‘@boykotyapannuri’ hesabından paylaşılan görüntülerle ilgili olarak müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Müdürlük, bu konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “X adresinde yayınlanan ‘Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?’ başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

SONUÇ NE OLACAK?

Müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya’ya yönelik başlatılan inceleme süreci, verilen süre zarfında tamamlanarak kamuoyuna açıklanacak. Eğitim camiasında nasıl bir etki yaratacağı ve alınacak sonuç merak konusu olmaya devam ediyor.