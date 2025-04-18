Haberler

Ankara M.E. Müdürlüğü İşlem Başlattı

İŞLEM BAŞLATILDI

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya platformunda ‘@boykotyapannuri’ hesabından paylaşılan görüntülerle ilgili olarak müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Müdürlük, bu konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “X adresinde yayınlanan ‘Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?’ başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

SONUÇ NE OLACAK?

Müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya’ya yönelik başlatılan inceleme süreci, verilen süre zarfında tamamlanarak kamuoyuna açıklanacak. Eğitim camiasında nasıl bir etki yaratacağı ve alınacak sonuç merak konusu olmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Giresun’da EKK Toplantısı Yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Giresun'daki toplantıda ekonomi programının enflasyon ve cari açı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, Türkiye ekonomisinin sağlam temellere sahip olduğunu ifade etti.
Haberler

İnegöl’de Silahlı Saldırı, Sürücü Yaralı

İnegöl'de bir hafif ticari araca motosikletten pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı. Olayın ardından saldırganlar kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.