(Ankara) – Madrid Complutense Üniversitesi’nde Türkiye Çalışmaları Kürsüsü açıldı. Egemen Bağış, AB ve Türkiye önemini vurguladı. Türkiye’nin AB sürecinde önemli fasıllar bloke. İspanya’nın desteği değerlidir, fırsatlar yaratacak. Türk ve İspanyol ilişkileri gelişecek

İSPANYA’DA TÜRKİYE ÇALIŞMALARI KÜRSÜSÜ AÇILIŞI

Ankara’dan bildirilen habere göre, İspanya’nın önemli eğitim kurumlarından Madrid Complutense Üniversitesi’nde “Türkiye Çalışmaları Kürsüsü” açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan eski AB Bakanı Egemen Bağış, “Şimdi Avrupa’nın ulusal çıkarlar üzerinden değil, ortak değerler ve gelecek nesiller adına karar alma zamanı geldi. Kısa vadeli siyasi hesapları bırakıp, uzun vadeli stratejik vizyonu tartışmalıyız. Bu bağlamda Türkiye’nin AB üyeliği her zamankinden daha önemli, daha anlamlı ve daha stratejik bir konu. İspanya’nın bu süreçte sunduğu destek bizim için çok kıymetli” şeklinde konuştu.

KÜRSÜNÜN AÇILIŞINA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Türkiye Çalışmaları Kürsüsü açılışı, Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nde düzenlendi ve etkinliğe eski AB Bakanı Egemen Bağış, Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve AP Türkiye Daimi Röportörü Nacho Sanchez Amor gibi önemli isimler katıldı. Bağış, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile üyelik sürecindeki en kritik konuların 23’üncü ve 24’üncü fasıllar olduğunu belirtti. Ancak söz konusu fasılların siyasi nedenlerle bloke olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Müslüman kimliğinin, ülkenin AB ile ilişkilerinde sürekli gündeme geldiğini ifade eden Bağış, “Yetkililer bir yandan açılış kriterlerini belirtmeden ‘ödevinizi yapın’ diyor, diğer yandan Türkiye’nin Müslüman kimliğini sürekli öne çıkarıyor. Oysa Türkiye, müzakerelere başladığında da Müslümandı ve bu kimliği devam ediyor” dedi.

Bağış, bu girişimin Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkiler açısından önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. “Yeni kurulan bu kürsünün öğrencileri tarafından yürütülecek akademik çalışmalar, Türkiye-AB ilişkileri ve Türk-İspanyol ilişkilerine önemli bir perspektif katacak. Bu kürsü, Türkiye ve İspanya arasında yeni fikirlerin, projelerin ve iş birliği alanlarının oluşumuna katkı sunacak” dedi. Bağış, Türk firmalarının Güney Amerika’ya ve İspanyol firmalarının da Türk dünyasına açılması açısından bu kürsünün stratejik fırsatlar sunacağını sözlerine ekledi.