Ankara Mahkemesi, CHP Kongresini Reddetti

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’nin iptali yönündeki talebi reddetti. Ayrıca, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. CHP Kurultayı’nın iptaline dair açılan davayı da, benzer bir davanın daha önce açılmış olması sebebiyle usulden reddetti. Mahkemenin bu kararı sonrası “kayyum kararı düştü mü?” sorusu gündeme geldi.

İSTANBUL’DAKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Hukukçular, bu kararın İstanbul’daki süreci etkilemediğini ifade ederek, “Ankara’nın kararı İstanbul’u bağlamaz. Kayyum iptal olmadı” değerlendirmesinde bulundu. İstanbul’daki il kongresine yönelik davanın, yetkili olan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından devam ettiğini ve sürecin burada sürdüğünü belirttiler. Gürsel Tekin’in avukatı Barış Demirkuş, “İşin özeti; Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yürürlükteki kararıyla görevdedir” şeklinde konuştu.

GÜRSEL TEKİN’DEN AÇIKLAMA

Kayyum heyeti adına bir açıklama yapan Gürsel Tekin, sosyal medya üzerinden şu ifadeleri paylaştı: “Allah herkesi yalandan, talandan, sahte dostlardan korusun. Bugün can yoldaşımın acı günündeyim. İnsanlık, sadece zor günde belli olur. Sizi insan olmaya davet ediyorum. Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz.”