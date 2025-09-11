Ankara Mahkemesi, CHP Talebini Reddetti

Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali hakkında yapılan talebi esastan reddetti. Alınan kararın hemen ardından polis ablukası kaldırıldı ve kayyum heyetinden bazı üyeler binadan ayrıldı. Bu süreçte Gürsel Tekin, sosyal medya üzerinden önemli bir mesaj paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise mahkeme kararını değerlendirerek, “İl binamız ve il başkanlığı yönetimi için verilen tedbir kararı boşa düşmüştür. Bu dakikadan sonra derhal gereğinin yapılması, bu rezaletin ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi.

KAYYUM HEYETİ UYGULAMADA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Kayyum kararının yürürlüğe girmesinin ardından il başkanlığı binası, partililere ve milletvekillerine kapatılmıştı. Ancak mahkemenin verdiği karar sonrası polis bariyerleri kaldırıldı ve bina önündeki karmaşa sona erdi. Kararın açıklanmasıyla birlikte Gürsel Tekin’in kayyum heyetindeki iki üyenin binayı terkettiği bildirildi.

Kayyum heyeti adına açıklama yapan Gürsel Tekin, sosyal medya hesabında şu sözleri paylaştı: “Allah herkesi yalandan, talandan, sahte dostlardan korusun. Bugün can yoldaşımın acı günündeyim. İnsanlık, sadece zor günde belli olur. Sizi insan olmaya davet ediyorum. Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz.”