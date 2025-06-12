Ankara Mahkemesi Hükümleri Reddetti

DAVANIN İSTİNAF İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada verilen hükümlerin istinaf incelemesini tamamladı. Mahkeme, sanıklara verilen cezaları usule ve yasaya uygun bularak, başvuruları esastan reddetti.

AĞIR CEZALARLA YÜKLENEN SANIKLAR

Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim 2024 tarihinde görülen davanın karar duruşmasında, tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan aynı ceza ile karşılaştı. 5 sanık, 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık beraat etti ve 2 sanığın dosyası ayrıldı.

İSTİNAF BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Sanık ve mağdur avukatları ile Cumhuriyet savcısı, verilen karar sonrası istinaf başvurusunda bulundu. Bu başvurular, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, dosya kapsamındaki delil durumu, sanıklara isnat edilen suçların niteliği ve ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararları dikkate alındığında, sanıklar hakkında kurulan hükümlerin isabetli olduğunu belirtti. Sanık ve mağdur avukatlarının sunduğu istinaf gerekçeleri ise yerinde görülmedi. Mahkeme, tüm istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

TAHLİYE TALEPLERİ YENİDEN REDDEDİLDİ

Ayrıca, sanıklar Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş ve Aşkın Mert Gelenbey’in de aralarında bulunduğu bazı sanıkların tahliye talepleri; işlenen suçların niteliği, mevcut delil durumu, kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalması gibi gerekçelerle reddedildi. Bu nedenle sanıkların tutukluluk halleri devam ediyor.