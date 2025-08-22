Ankara Mahkemesi, Patent Kararını İptal Etti

ABDUALRAZAK FİDAN’IN BAŞARISI

Balıkesir’de, “Erdek Cennet” adlı projeyle tanınan Abdulrazak Fidan (51), 2019 yılında başlattığı yüksek irtifa dağcılık projesi “81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı” isminin iki yıl önce başkası tarafından patent alınması üzerine, marka tescilinin iptali için dava açtı. Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TÜRKPATENT) kararını iptal etti. Mahkeme, Fidan’ın önceye dayalı kullanımını dikkate alarak bu kararı verdi.

DAĞCILIK PROJESİ VE TIRMANIŞLAR

Abdulrazak Fidan, Türk dağcılığı için 15 Haziran 2019 tarihinde “Anadolu Parsı” adı altında bir proje başlattı. Bu proje ile birlikte Türkiye’nin 81 ilinde bulunan en yüksek zirvelere tek başına tırmanış yapmaya başladı. Fidan, 2020 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dağcılık Federasyonu’na, 81 ilde 81 zirveye tırmanış yapanlara “Anadolu Parsı” unvanı verilmesi için bir proje sundu. 2022 yılı içinde bütün zirve tırmanışlarını tamamlayan Fidan, gittiği her zirveden taş topladı ve tırmanışlarını kaydetti.

MARKA TESCİLİ DAVASI

2022 yılı Haziran ayında, Fidan, sosyal medyada “Anadolu Parsı” isminin M.K.A. tarafından Türk Patent Kurumu’na başvurulduğunu öğrendi. Bu durum üzerine Fidan, Temmuz 2022’de patent hakkı almak için başvuruda bulundu. Ancak Türk Patent Kurumu ilk başvuruyu değerlendirip, “Anadolu Parsı” isminin patent hakkını M.K.A.’ya verdi. Fidan, itiraz süresini dikkate alarak, aşamalı olarak davayı açıp Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde marka tescilinin iptalini talep etti. Mahkeme, bu süreçte ihtiyati tedbir kararı vererek “Anadolu Parsı” isminin Fidan’a ait olduğuna hükmetti.

ADLİ SÜREÇ VE SONUÇ

Mahkemenin kararında, Fidan’ın 2019’dan bu yana “Anadolu Parsı” ibaresini kullandığına dikkat çekildi ve Fidan lehine önceye dayalı hak sahipliği belirlendi. Mahkeme, kötü niyet iddialarının ispatlanamadığı gerekçesiyle bazı talepleri reddetti. Fidan, karar sonrası bir basın açıklaması yaparak, “Adalete güvenim her zaman tamdır. Bu emsal niteliğindeki karardan dolayı çok mutluyum. Projemin sahiplenilmeye çalışılması beni manevi olarak yıprattı. Hukuki mücadelem sürecek ve maddi-manevi zararlarımın tazmini için tüm hukuki haklarımı kararlılıkla kullanacağım” dedi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Abdulrazak Fidan’ın avukatı Evincan Dursun ise, “Mahkeme, marka hukukunun temel ilkelerinden olan önceye dayalı kullanımın korunması ilkesine uygun şekilde karar vermiştir. Müvekkilimin uzun yıllar emek vererek hayata geçirdiği ‘Anadolu Parsı’ ibaresinin gerçek hak sahibine ait olduğunun tescillenmesi önemlidir” diyerek, bu kararın sadece müvekkili için değil, benzer durumlarla karşılaşabilecek tüm proje sahipleri için emsal niteliği taşıdığını belirtti. Hukuki sürecin devam edebileceğini de sözlerine ekledi.