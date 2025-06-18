Ankara Medipol Üniversitesi’nde Protokol İmzalandı

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Medipol Üniversitesi arasında, denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik bir protokol imzalandı. Protokol töreni, Ankara Medipol Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu törende Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay ve diğer akademik yöneticiler de yer aldı.

TOPLUMA UYUMLU BİREYLER YETİŞTİRME HEDEFİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, protokol ile denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal gelişim süreçlerinin desteklenmesinin ön planda olduğu ifade edildi. “Suçtan uzak, üretken ve topluma uyumlu bireyler haline gelmelerinin sağlanması hedefleniyor.” Ayrıca, madde ve davranışsal bağımlılıkla mücadeleye yönelik rehabilitasyon temelli programların geliştirilmesi planlanıyor. Bu iş birliği, denetimli serbestlik sisteminin bilimsel temellerle güçlenmesini de amaçlıyor.

AKADEMİK VE UYGULAMALIK BİR BAĞ İNŞA EDİLİYOR

Protokol çerçevesindeki iş birliği, ceza adalet sisteminin uygulayıcıları ile akademik dünyanın bilgi ve deneyimlerini bir araya getiriyor. Bu sayede, psikoloji ve hukuk öğrencilerine staj, saha çalışması ve gözlem fırsatları sunulurken, akademik personelin suç, suç önleme, bağımlılık ve rehabilitasyon gibi konularda gerçek vakalara dayalı uygulamalı araştırmalar yapmasına olanak tanınacak. Tüm faaliyetlerin, kişisel verilerin korunması ve taraf bilgilerinin gizliliği ilkelerine uygun olarak bilimsel temellere dayanarak yürütüleceği vurgulandı.