(ANKARA) – Meteoroloji’nin Uyarısı, 7 İlde

METEOROLOJİDEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen verilere dayanarak sağanak yağışlarla ilgili uyarıda bulundu. Bu kapsamda, etkili olacağı belirtilen 7 il için sarı uyarı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre; 2 Haziran 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 7 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir.” denildi.

ETKİLENEN İLLER VE HAVA DURUMU

Açıklamada, “Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Çorum’un batısı ve Kırşehir’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.” ifadesine de yer verildi.

VATANDAŞLARA ÖNERİLER

Ayrıca, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Yetkili mercilerin uyarılarına da dikkate almaları önemli bir konu olarak hatırlatıldı.