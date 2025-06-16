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Ankara Metrosunda Arıza Nedeniyle Tahliye

ANKARA’DA METRO ARIZASI YAŞANDI

Ankara metrosunda sabah saatlerinde meydana gelen arıza, işine ulaşmaya çalışan yolcuları zor durumda bıraktı. Koru istikametinde ilerleyen metro Sıhhiye durağına ulaştığında arızalandı ve bu nedenle yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi.

YOLCULAR TEDBİR ALINARAK BEKLETİLDİ

Arıza durumu sebebiyle durakta bulunan yolculara ve metrodan inenlere, bir sonraki metroya bindirilmesi için anons yapıldı. Metrodaki yolcuların tahliyesinin yanı sıra, güvenlik görevlileri bekleyen kişilerin sarı çizginin arkasında durmasını sağladı. Mesai saatinin başlamasıyla birlikte yaşanan bu olay, birçok insanın işlerine geç kalmasına neden oldu.

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