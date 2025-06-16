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Ankara Metrosunda Arıza Nedeniyle Tahliye

ANKARA METROSUNDA ARIZA NEDENİYLE TAHLIYE

Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen bir arıza sebebiyle, işine yetişmeye çalışan yolcular metrodan tahliye edildi. Koru istikametindeki metro, Sıhhiye durağına geldiği anda arızalandığı için duraktaki yolcular boşaltıldı. Bu sırada durakta bekleyen ve metrodan inen yolculara, bir sonraki metroya binmeleri gerektiği duyuruldu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YOLCULARI UYARDI

İstasyonda güvenlik görevlileri, metroyu tahliye etmekle birlikte bekleyen yolcuların da sarı çizginin arkasında durmaları için uyarılarda bulundu. Mesai başlangıç saati sırasında yaşanan bu olay neticesinde, birçok yolcunun işlerine geç kalacağı ifade edildi.

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