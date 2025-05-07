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Ankara-MHP Genel Başkanı Taziye Programında

ANMA TÖRENİNE KATILIM

Ankara’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in düzenlediği taziye programına katıldı. Törende Bahçeli’nin yer alması, siyasetteki önemli isimlerin bir araya geldiği bu etkinliğin önemini artırıyor.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Etkinlikte çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak geniş bir kitleye ulaştı. Bahçeli’nin katılımı, meydanda yoğun ilgiyle karşılandı ve bu anılar kayıt altına alındı. Taziye programı, birçok siyasetçi ve katılımcının bir araya geldiği anlamlı bir buluşma oldu.

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