Son Dakika Haberler

Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP’ye Katılıyor İddiası

ankara-milletvekili-adnan-beker-chp-ye-katiliyor-iddiasi

ADNAN BEKER’İN CHP’YE KATILACAĞI İDDİASI

İyi Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker’in CHP’ye geçeceği yönünde dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimlerde İyi Parti’den Ankara Milletvekili olarak seçilen Adnan Beker, partisinden ayrılmasının üzerinden 6 ay geçmeden CHP’ye katılacağı iddiasıyla gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Bir buçuk yıl önce İyi Parti’den ayrılan Ankara Milletvekili Adnan Beker, salı günü grup toplantısında CHP’ye katılacak” şeklinde açıklama yaptı.

CHP MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTIYOR

Eğer Beker CHP’ye katılırsa, bu durum CHP’nin milletvekili sayısını 134’e çıkaracak. Adnan Beker, İyi Parti’den istifa ederken yaptığı açıklamada, “Aziz Türk milleti ve kıymetli hemşerilerim, İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşerilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İYİ Parti’den istifa ediyorum” dedi. Ayrıca, Beker, partisine oy veren tüm vatandaşlara yönelik, “Kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır. Büyük Türk milletine ve Ankara’mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

ÖNEMLİ

Son Dakika Haberler

Samsun’da Genç Adam Asılı Halde Bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 22 yaşındaki E.K. babasına ait iş yerindeki saman deposunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Son Dakika Haberler

Malatya’da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, sokak satıcısı olarak bilinen 2 kişi gözaltına alınarak uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.