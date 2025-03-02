Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP’ye Katılıyor İddiası

ADNAN BEKER’İN CHP’YE KATILACAĞI İDDİASI

İyi Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker’in CHP’ye geçeceği yönünde dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimlerde İyi Parti’den Ankara Milletvekili olarak seçilen Adnan Beker, partisinden ayrılmasının üzerinden 6 ay geçmeden CHP’ye katılacağı iddiasıyla gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Bir buçuk yıl önce İyi Parti’den ayrılan Ankara Milletvekili Adnan Beker, salı günü grup toplantısında CHP’ye katılacak” şeklinde açıklama yaptı.

CHP MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTIYOR

Eğer Beker CHP’ye katılırsa, bu durum CHP’nin milletvekili sayısını 134’e çıkaracak. Adnan Beker, İyi Parti’den istifa ederken yaptığı açıklamada, “Aziz Türk milleti ve kıymetli hemşerilerim, İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşerilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İYİ Parti’den istifa ediyorum” dedi. Ayrıca, Beker, partisine oy veren tüm vatandaşlara yönelik, “Kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır. Büyük Türk milletine ve Ankara’mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim” şeklinde düşüncelerini ifade etti.