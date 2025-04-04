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Ankara Mitingi 6 Nisan’da Yapılacak. Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Saat: 16.00. Yayın Kanalı Açıklanmadı. CHP Katılım Çağrısı Yaptı

ANKARA MİTİNGİ TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

Ankara’da gerçekleştirilecek olan mitingin tarihi ve yeri belli oldu. 6 Nisan Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlik, Yenimahalle’de saat 16.00’da başlayacak.

MİTİNGİN YAYINLANACAĞI KANALLAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Ankara Mitingi’nin hangi televizyon kanallarından yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Organizasyonun detayları ve yayıncı kuruluşlarla ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

CHP’DEN MİTİNG ÇAĞRISI

CHP tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve irademize sahip çıkmak için 6 Nisan’da Ankara’da buluşuyoruz!” ifadelerine yer verildi. Parti yetkilileri, mitinge geniş katılım çağrısında bulundu.

ANKARA MİTİNGİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Siyasi gündemin öne çıkan etkinliklerinden biri olan Ankara Mitingi için geri sayım başladı. Siyasi partilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği miting, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek.

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