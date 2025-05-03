(ANKARA) – MSB, Şehit Önder Özen’i Açıkladı

ŞEHİT HABERİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu alanında meydana gelen bir olayda Uzman Çavuş Önder Özen’in şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyonu bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur” denildi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Açıklamada, hayatını kaybeden Uzman Çavuş Önder Özen için, “Bu olay bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.