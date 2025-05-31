(ANKARA) – Mücbir Hal Uzatıldı, Borçlar Ertelendi

DEPREM BÖLGESİNDE MÜCBİR SEBEP HALİNİN UZATILMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep’in İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Bu açıklama Bakan Işıkhan’ın sosyal medya hesabından geldi. Ayrıca, 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar ertelendiğini, 2023, 2024 yıllarına ve 2025 yılı Ocak ile Ekim aylarına ait prim borçlarının ise gecikme cezası ve zammı olmaksızın 31 Temmuz 2026 tarihine kadar erteleneceğini belirtti.

YENİ DÜZENLEME HAKKINDA DETAYLAR

Yeni düzenleme ile, ödeme vadesi geçmiş borçları yeniden yapılandırmış veya taksitlendirmiş olan işverenler, sigortalılar ve hak sahipleri, 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31 Aralık 2025 tarihine kadar ödeyebilecekler. Işıkhan’ın yaptığı paylaşımda, “Meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla; söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen kriterlere sahip mükelleflerden 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi ve belgenin 15 Aralık 2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde söz konusu bilgi ve belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır” ifadeleri yer aldı.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA FAYDA SAĞLAYACAK UYGULAMALAR

2023, 2024 yılları ve 2025 yılı Ocak ile Ekim aylarına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri veya Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin 2 Şubat 2026 tarihine kadar Kuruma verilmesi durumunda yasal süre içinde verilmiş sayılacak. Bunun yanı sıra, ödeme süresi dolmuş borçların çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş işveren, sigortalı ve hak sahipleri için 6 Şubat 2023’ten 30 Kasım 2025 tarihleri arasında sona eren taksitlerin, 31 Aralık 2025 tarihine kadar ödenebilmesi sağlanıyor. İşverenlerin ise 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş borçları için başvuruları 31 Aralık 2025 tarihine kadar, erteleme kapsamına alınan yeni borçlar için ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

DEVLETİN DEPREM BÖLGESİNE DESTEK OLMA KAYGISI

Ayrıca, depremin ardından vatandaşların süreçten sorunsuz şekilde faydalanabilmesi için borçlanma ve ihya kapsamındaki borçların son ödeme tarihlerinin güncellenmesi sağlanmış. Bakan Işıkhan, “Devlet olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz” şeklinde bir mesaj verdi.