(ANKARA) – Mülakat Mağduru Öğretmenler, MEB Önünde Açıklama Yaptı. “İstifa Edin, Sorunlar Düzelmeyecek” Dedi

MÜLAKAT MAĞDURLARI MEB ÖNÜNDE SESINI DUYURDU

Mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “Ülkenin kıymetli gençlerinin umutlarını bitiren, intihara sürükleyen, mülakat mağdurlarını beceremediği mülakatın üstünü örtmek için terör örgütleriyle bağdaştırmaya giren Yusuf Tekin’i, bizi atasın atamasın istifaya davet ediyoruz. Siz istifa etmedikçe öğretmenlerin sorunları düzelmeyecek çünkü sorunun kaynağı bizzat şahsınızdır” ifadeleri yer aldı. Mülakat mağduru öğretmenler, 219’uncu gününde hala atanamamış olduklarını belirterek seslerini duyurmak için toplandıklarını vurguladı.

İLK MUHALETLERDEKİ SIKINTILAR VURGULANDI

Açıklamada, “Günler, aylar geçti. AK Parti vekilleri ile görüştük, MHP vekilleri ile görüştük, muhalefetle görüştük, tüm sendikalarla görüştük. Hepsinin ortak dediği kelime: ‘Haklısınız.’ Sürecin başında Faruk Çelik, yanımızda Nazif Yılmaz’ı aradığı gün o meşhur sözünü hatırlarsınız: ‘Bazı iller cimri, bazı iller bonkör davranmış; bu işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz’ dedi. Sayın Bakan’la ocak ayında yaptığımız görüşmede de ‘Yüzde 100 haklı olsanız dahi yapabileceğimiz bir şey yok’ demişti. Bir Bakan, nasıl bu sözü söyler, hayretler içerisindeyiz.” şeklinde de eleştirilerde bulunuldu.

HATALAR VE HÜKÜMLER ÖNE ÇIKTI

Mülakatın genelinde çok sayıda maddi hata yapıldığı belirtilerek, Bakan’a şu sorular yöneltildi: “Madem elinize yüzünüze bulaştıracaktınız, niye bu işe giriştiniz? ‘Kimsenin hakkı yenilmeyecek’ nasıl bir ifade sizin için? Rubik sınavında 19 almış kişiye 17 yazılması hak yemek değil mi?” Diğer yandan, Bakanlık tarafından gizlice mülakat yapılmaya çalışıldığı ve mülakata girenlerin yarısının elenmesi gibi spekülasyonlar da gündeme getirildi.

KAMU EĞİTİMİNDEKİ SORUNLAR VE ÇAĞRILAR

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Yapılan mülakatlarda çok ciddi haksızlıklarla yapılmış. Tamamen subjektif kriterlerle değerlendirmeler gerçekleştirilmiş ve binlerce eğitim emekçisi mağdur olmuş. Ya buna kulak verin ya onurlu davranın ya da o onuru taşıyamıyorsanız orayı terk edin” dedi. Bu durumun, “açık bir ihlal, hak gasbı ve hırsızlık” olduğunu ifade ederek, eğitim sisteminin kamusal niteliğinin tehlikede olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin sorunları için acil çözüm çağrısında bulunarak, Bakanlıktan emsal kararların bir an önce uygulanmasını talep ettiler. “Ankara’da yapılan mülakatlarda hemşehricilik olmadığı söyleniyor ancak bu durumun ne derece doğru olduğunu görüyoruz” ifadeleriyle, yaşanan haksızlıkların altı çizildi.