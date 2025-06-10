(ANKARA) – Mülakat Mağduru Öğretmenler, MEB Önünde Açıklama Yaptı. Yanıtta, “Yusuf Tekin İstifa Etmeli” Denildi. Mülakat Mağdurlarının Sorunları Devam Ediyor

ÖĞRETMENLERDEN MÜLAKAT MAĞDURİYETİNE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “Ülkenin kıymetli gençlerinin umutlarını bitiren, intihara sürükleyen, mülakat mağdurlarını beceremediği mülakatın üstünü örtmek için terör örgütleriyle bağdaştırmaya giren Yusuf Tekin’i, bizi atasın atamasın istifaya davet ediyoruz. Siz istifa etmedikçe öğretmenlerin sorunları düzelmeyecek, çünkü sorunun kaynağı bizzat şahsınızdır” denildi.

218 GÜNLÜK MÜCADELE

Mülakat mağduru öğretmenler, mücadelelerinin 219’uncu gününde, hala atanamamış olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde buluştu. Açıklamada, “Günler, aylar geçti. AK Parti vekilleri ile görüştük, MHP vekilleri ile görüştük, muhalefetle görüştük, tüm sendikalarla görüştük. Hepsinin ortak dediği kelime: ‘Haklısınız.’ Faruk Çelik’in, Nazif Yılmaz’ı aradığında söylediği sözler hatırlanıyor. Sayın Bakan’la ocak ayında bizzat yaptığımız görüşmede, ‘Yüzde 100 haklı olsanız dahi yapabileceğimiz bir şey yok’ dedi. Bu cümleler, bakanın konuya yaklaşımını çok net bir şekilde ortaya koyuyor.”

MÜLAKAT SÜRECİ VE HATALARI

Öğretmenler, mülakat sürecinde yapılan maddi hataları gündeme getirdi. “Sayın Bakan’a soruyoruz: Madem elinize yüzünüze bulaştıracaktınız, niye bu işe giriştiniz? ‘Kimsenin hakkı yenilmeyecek’ ifadesinin anlamı size göre nedir?” diyerek Bakanlık’tan açıklama talep ettiler. Ayrıca, bazı mülakatların adil yapılmadığını ve birçok branşta haksız elenmelerin görüldüğünü belirttiler.

HİÇBİR SORUNUN ÇÖZÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, mülakat sürecinde ciddi haksızlıkların yaşandığını vurguladı. “Sonuç olarak mülakatlarda yapılan haksızlıkların bir an önce düzeltilmesini istiyoruz” dedi. Ayrıca, AKP iktidarının eğitim politikasını eleştirerek, kamu eğitimine karşı uygulanan olumsuz politikaların farkında olunması gerektiğini ifade etti.