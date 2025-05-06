(ANKARA) – Murat Emir, 23 Nisan’da Hapsi Kaldırdıklarını Duyurdu

EV HAPSİ CEZASI KALDIRILDI
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda milletvekillerini taşıyan parti otobüsünün şoförü Gökhan Gülyurt’a verilen ev hapsi cezasının kaldırıldığını duyurdu. Emir, yaptığı sosyal medya paylaşımında “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda milletvekillerimizi taşıyan çalışma arkadaşımız Gökhan Gülyurt’a verilen ev hapsi cezasına yaptığımız itirazlar kabul edildi” açıklamasında bulundu.
GÖKHAN GÜLYURT’UN CEZASI KALDIRILDI
Aynı paylaşımında Emir, “Gökhan arkadaşımızın ev hapsi cezası kaldırılarak elektronik kelepçesi çıkarıldı” ifadelerini kullandı. Bu gelişme, CHP camiasında memnuniyetle karşılandı.