(ANKARA) – Murat Karayalçın, mahkeme kararını eleştirdi. “Yasalara göre bir tavır sergilenmiyor” dedi. “Bu partiyi kayyuma teslim etmeyiz” ifadelerini kullandı. “Borsa çöktü, daha büyük kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu. “Bugün yaşananlar yeni bir darbe” dedi

YASALARA GÖRE BİR TAVIR SERGİLENMİYOR

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Karayalçın, partisinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi. Karayalçın, yasalara uygun bir yaklaşımın sergilenmediğini ifade ederek, “Davaya bakılmadan dosya üzerinden karar veriliyor. 15-20 gün içinde her şey karara bağlanmış. Biz bu partiyi kapattırmayız. Biz bu partiyi kayyuma teslim etmeyiz. Çok yanlış yapıyorlar.” dedi. Borsa durumuna dikkat çeken Karayalçın, “19 Mart’ı yeniden yaşayacaklar, yaşatıyorlar. Türkiye’ye yazık ediyorlar ama biz yılmayacağız. Biz ayaktayız, kararlılıkla devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME MÜMKÜN DEĞİL

Halk TV’de Ece Üner’in sunduğu programda konuşan Karayalçın, adli tatil süresince suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatıp “Adli tatil bugün bitti. Daha dava görülmüş değil, insanlar dinlenmiş değil. Dosya üzerinden karar veriyorlar.” ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu’nun onayladığı kongrenin iptal edildiğine de vurgu yapan Karayalçın, “Şimdi bunun nesini hukuki olarak değerlendirelim? Bu mümkün değil.” dedi. Ayrıca, partinin geçmişte karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, “Biz hala buradayız. Biz devam ediyoruz, devam edeceğiz. Hem de daha büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

GENEL MERKEZ İLE YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Ece Üner’in partinin izleyeceği yol hakkında sorusuna Karayalçın, “Kuşkusuz bunun yollarını, onun yöntemlerini, nasıl olacağını, ne zaman olacağını genel merkezimiz, genel başkanımız, parti yönetimimiz karara bağlayacaktır.” cevabını verdi. Yasal dayanağın kalmadığını belirten Karayalçın, “Buna ilişkin bir değerlendirmede bulunmam uygun olmaz ama o partimizin yöneticileri tarafından, başta genel başkanımız olmak üzere, herhalde açıklanacaktır.” dedi. Tepkilerini ifade eden Karayalçın, “Vallahi biz tepkimizi haftada iki gün gösteriyoruz.” diyerek, mitinglerin giderek daha geniş katılımlarla gerçekleştiğini belirtti.

DEMOKRASİYE DARBELER GELİYOR

Ece Üner’in “Bugün yaşananlar bir milat olabilir mi?” sorusuna ise Karayalçın, “Valla her gün o kadar çok milat yaşıyoruz ki ardı ardına… Ama yeni bir darbe vuruldu demokrasiye.” yanıtını verdi. Bu durumun Cumhuriyet Halk Partisi’ni zorlayacağı düşüncesinde olduğunu belirten Karayalçın, “Zaten bir süredir böyleydiler, böyle bir uygulamanın içindeydiler.” dedi. Türkiye’deki belediyeciliğin geçmişine değinen Karayalçın, “Bu zaten belediyeciliğin kara yılı, siyasetin kara yılı, demokrasinin kara yılı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, başka darbelere de hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyerek, mevcut siyasi ortamın risklerine dikkat çekti.