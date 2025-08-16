Ankara-Niğde Otoyolu’nda Kaza Meydana Geldi

TRAJİK KAZA HABERİ

Ankara-Niğde Otoyolu Pınarcık mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Bu kazada maalesef 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza saat 14.00 sularında gerçekleşti.

OLAYIN SEBEPLERİ

Ankara yönünden Niğde istikametine seyreden 34 KBJ 64 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen 01 DJU 33 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonrası hemen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan 64 yaşındaki C.T.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILAR

Otomobildeki diğer 3 kişi ise ilk yardım müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.