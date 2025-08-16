Haberler

Ankara-Niğde Otoyolu’nda Kaza Meydana Geldi

TRAJİK KAZA HABERİ

Ankara-Niğde Otoyolu Pınarcık mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Bu kazada maalesef 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza saat 14.00 sularında gerçekleşti.

OLAYIN SEBEPLERİ

Ankara yönünden Niğde istikametine seyreden 34 KBJ 64 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen 01 DJU 33 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonrası hemen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan 64 yaşındaki C.T.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILAR

Otomobildeki diğer 3 kişi ise ilk yardım müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çankırı’da Temmuz’da 246 konut satıldı

Çankırı’da Temmuz 2025’te 246 konut satışı gerçekleşti, önceki yıla göre 6 konutluk bir düşüş gözlemlendi. İpotekli satışlar ise 29’a çıkarak artış gösterdi.
Haberler

Maltepe’deki Apartman Tahliye Edildi

Maltepe’de inşaat çalışmaları sonucu güvenlik endişesi yüzünden bir apartman boşaltıldı. Sakinleri otellere yerleştirilirken, riskin giderilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.