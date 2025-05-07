Ankara-Niğde Otoyolu’nda Kaza Oldu

KAZA DETAYLARI

Ankara-Niğde Otoyolu’nda meydana gelen trajik bir kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay sonucu dört kişi yaşamını yitirdi ve bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, saat 21.00 sularında Ankara-Niğde Otoyolu’nun Bala mevkisinde gerçekleşti. K.T. yönetimindeki 06 BIM 593 plakalı Mazda marka otomobil, otoyolda geri dönerek tersten gitmeye başladı. Ters yönde ilerleyen araç, E.A. kontrolündeki otomobil ile çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından hemen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kazazedeler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada yaşamını yitirenler arasında Mazda otomobilinin sürücüsü K.T., diğer aracın sürücüsü E.A. ile beraber otomobilde bulunan İ.A. ve Ç.A. yer alıyor. Yaralı olan E.A., hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.