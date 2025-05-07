Ankara-Niğde Otoyolu’nda Kaza Oldu

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI DÖRT

Ankara-Niğde Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması neticesinde 4 kişi hayatını kaybediyor, bir kişi ise ağır yaralanıyor. Otoyolun 59. kilometresinde, ters istikametten gelen K.T. idaresindeki 06 BIM 593 plakalı araç ile karşı yönden gelen E.A. kontrolündeki 39 AJ 013 plakalı otomobil çarpışıyor.

KAZA YERİNE HIZLA MÜDAHALE

Kazanın hemen ardından olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve otoyol ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, sürücüler K.T. ve E.A. ile 39 AJ 013 plakalı araçta bulunan iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit ediliyor. Ağır yaralı olan bir kişi, hızlı bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. Otoyolun Ankara yönünde, kazanın ardından bir süre yalnızca tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yol kenarından kaldırılmasının sonrasında normale dönüyor.