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Ankara-Niğde Otoyolunda Kaza Meydana Geldi

KAZA BİLGİLERİ

Ankara-Niğde otoyolunda meydana gelen korkunç bir kaza sonucunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Olayın detaylarına göre, kaza saat 21.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu’nun Bala mevkisinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ

K.T. yönetimindeki 06 BIM 593 plakalı Mazda marka otomobil, otoyolda geri dönmeye başladı ve ters yönde hareket etti. Bu sırada E.A. kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı doğrultusunda olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Araç içerisinde sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

YAŞANAN KAYIPLAR

Kaza sonucunda Mazda marka otomobilin sürücüsü K.T. ile diğer otomobilin sürücüsü E.A., ayrıca araçta bulunan İ.A. ve Ç.A. hayatını kaybetti. Yaralanan E.A., hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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