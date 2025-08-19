Ankara’nın Bilim, Teknoloji, Refah Merkezi

ANKARA, YÜKSEK SOSYOEKONOMİK SEVİYEYE SAHİP BİR KENT

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı ‘Sosyoekonomik Seviye 2023’ raporundaki bulgularla Ankara’nın, Türkiye’nin yalnızca siyasi başkent değil, aynı zamanda bilimin, teknolojinin ve refahın merkezi olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi. Başkan Ardıç, bu sonuçların, ASO tarafından hazırlanan İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi (ASO-İLTEK) raporuyla da örtüştüğüne vurgu yaparak, “Ankara’mız, TÜİK ve ASO’nun raporlarında ortaya çıkan bulgularla yalnızca siyasi başkent değil; aynı zamanda ülkemizin bilim, teknoloji ve refah başkenti olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.” dedi.

ANKARA, İSTANBUL’U GERİDE BIRAKTI

Raporda Ankara’nın Türkiye’nin en yüksek sosyoekonomik seviyeye sahip ili olarak İstanbul’un önüne geçtiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Ankara, 150 sosyoekonomik seviye skoru ile İstanbul’u 148 puanla geride bıraktı. En üst ve üst seviye hane halkı oranlarında da Ankara birinci sırada yer aldı. Yaşam kalitesi, eğitim düzeyi ve refah göstergeleri bakımından dengeli bir gelişim sergileyen Ankara’nın Çankaya ilçesi ise ülkemizde sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçe olarak öne çıktı.

ANKARA, YAŞAM KALİTESİNDE İLK SIRADA

ASO tarafından yayınlanan İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi (ASO-İLTEK) sonuçlarında da Ankara; araştırma ve yenilikçilik kapasitesi, yaşam kalitesi ve nitelikli iş gücü çekiciliği gibi alt başlıklarda ülke genelinde birinci sırada yer aldı. Ayrıca Ankara, yüksek teknoloji ihracatının toplam ihracat içindeki %12,1 payıyla Türkiye ortalamasını aşan bir performans sundu. TÜİK’in açıkladığı Sosyoekonomik Seviye Skoru, ASO-İLTEK raporunda ortaya konulan Ankara’nın teknolojik liderliğini sosyoekonomik seviye liderliğiyle tamamladı.

ANKARA’NIN GÜCÜ VE GELECEK VİZYONU

Başkan Ardıç, Ankara’nın yüksek teknolojiye dayalı ihracat kapasitesi, güçlü Ar-Ge ekosistemi ve nitelikli insan kaynağı ile Türkiye’nin küresel rekabet gücüne öncülük ettiğini belirtti. Ardıç, “TÜİK Ar-Ge harcamaları istatistikleri de bu öncülüğü teyit etmektedir. Ankara, Ar-Ge harcamalarında 1’inci sırada yer almıştır. Ankaramız Ar-Ge’ye yaptığı yatırımla sadece bugünün değil, yarının da kazananıdır. Ülkemizin küresel teknoloji yarışında öne çıkması için Ankara’nın güçlü liderliği vazgeçilmezdir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, deprem riskinin düşük olmasıyla birlikte Ankara’nın Anadolu’daki sanayi ve teknoloji koridorunun merkezinde bulunduğunu ekledi. Oda tarafından geliştirilen ASO Teknoloji Üssü Projesi ve ASO Serbest Bölge Projesi’nin Ankara’nın bu avantajına yeni boyutlar kazandıracağına da dikkat çekti. Ardıç, ASO ve sanayiciler olarak bu liderliği ileri taşımak için teknoloji tabanlı girişimleri desteklemeye, Ar-Ge yatırımlarını artırmaya ve sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini açıkladı.