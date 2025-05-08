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Ankara’nın Bir Mahallesinde Kavga Çıktı

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Ankara’nın Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi’nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga gerçekleşiyor. Kavga sırasında kemerlerin de kullanılmasıyla tansiyon hızla yükseliyor. Ancak, mahalle sakinlerinin olaylara hızlıca müdahalesi sayesinde, kargaşa daha da büyümeden sona eriyor. Bu anlar, cep telefonlarıyla kaydediliyor ve bu görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMA MÜDAHELE EDİYOR

Olayın hemen ardından, çevrede buluna mahalle sakinleri durumu kontrol altına alarak kavgayı sona erdiriyor. Mahallede yaşayanların bölgedeki güvenliği sağlama çabaları, kargaşanın daha fazla yayılmasını önlüyor. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için, mahalle sakinleri arasında dayanışmanın arttığı gözlemleniyor.

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