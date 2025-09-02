Ankara’nın Çocuklarına Kırtasiye Desteği Geldi

BAŞKENT KARTLARA YATIRILAN DESTEK MİKTARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ilkokul ve ortaokulda eğitim gören yaklaşık 104 bin çocuğun kırtasiye masrafları için Başkent Kartlara toplam 91 milyon lira yatırdı. ABB’nin yaptığı duyuruya göre, sosyal destek alan ailelerin çocuklarına yönelik sunulan kırtasiye desteği çerçevesinde, ilkokul öğrencilerine 1000 lira, ortaokul öğrencilerine ise 750 lira aktarım gerçekleştirildi. Bu kartlar yalnızca kırtasiye alışverişlerinde kullanılabilecek ve kırtasiye malzemeleri, seçilen kırtasiyeden temin edilebilecek.

EĞİTİMDE EŞİTLİĞE KATKI

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, yapılan toplam ödemenin 91 milyon lira olduğunu belirtip, “Böylece hem çocuklarımızın eğitimde eşit şartlarda yol almasına katkı sunuyoruz hem de zorlu ekonomik koşullarda ayakta durmaya çalışan kırtasiye esnafımıza can suyu oluyoruz.” ifadesini kullandı.

UYGULAMANIN ÖNEMİ

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, uygulamanın kırtasiye sektörüne olan etkisini vurguladı. Bir kırtasiye esnafı ve bir veli de bu desteğin sağladığı faydalardan bahsetti.