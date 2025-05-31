Ankara’nın Çubuk İlçesinde Geçici Ruhsat Verildi

DENETİMLERİN ARDINDAN GEÇİCİ RUHSATLAR VERİLDİ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde yapılan denetimlerin ardından, şartları sağlayan 160 kurban kesim noktasına geçici ruhsat verildi. Çubuk Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlükleri tarafından yürütülen kontrollerde, kurban satış ve kesim alanlarının hijyen, güvenlik, altyapı ve yasal uygunluk kriterleri incelendi. Denetimlerin ardından uygun bulunan 160 üreticiye geçici ruhsatları teslim edildi.

KURBAN ALANLARI İNCELENDİ

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ilçede oluşturulan kesim noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kurbanlıkların sağlık ve sevk belgeleriyle kesim alanlarının standartlara uygunluğunu yerinde kontrol eden Demirbaş, kurban sürecinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için belediye olarak gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Ankaralıları ilçelerinde kurban kesmeye davet eden Demirbaş, “Çubuk’ta kurbanlar doğal ortamlarda yetişiyor. Gerek lezzeti gerek güvenilirliğiyle Ankara’daki tüm vatandaşlarımızı ilçemizde kurban kesmeye davet ediyoruz. Allah tüm kurbanlarımızı kabul etsin.” ifadelerini kullandı.

Geçici ruhsatını teslim alan üretici Batuhan Koyuncu da, “Tesiste sıyırmalı sistem, kemik kesme ve et doğrama makineleri, teraziler gibi tüm ekipmanlarımız mevcut. Müşterilerimiz vekalet veriyor, kesim işlemi sırasıyla gerçekleştiriliyor. Etler parçalanarak hijyenik şekilde teslim ediliyor.” şeklinde açıklama yaptı.