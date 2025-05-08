Ankara’nın Havalimanı’ndan Uçuşlar Artıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dış hat uçuşlarının sayısının ve destinasyonlarının geliştirilmesinin stratejik önemine vurgu yaptı. Baran, “Başkentimiz ile dünya başkentlerini AJet’in direkt uçuşlarıyla birbirine bağlayalım” ifadelerini kullandı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu üyeleri ile AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Satış Başkanı Macid Boyar ve Ticari Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya’yı ağırladı. Esenboğa Havalimanı’ndan yurt dışına yapılan direkt uçuşların durumu ve potansiyeli hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Baran, Ankara ekonomisinin büyümesi açısından direkt uçuşların önemini vurguladı.

DİREKT UÇUŞLARIN ÖNEMİ

Baran, Ankara’nın Türkiye’nin en çok ihracat yapan üçüncü, en çok ithalat yapan ikinci ili olduğunu belirterek, 190’dan fazla ülkeyle dış ticaret bağı kurulduğunu ifade etti. Seyahat edilecek destinasyon sayısının artmasının ticaretin gelişimine katkı sağladığını dile getirdi. Başkent’in ticarette ve sağlık turizmi gibi alanlarda gelişmesinin yanı sıra aktarmalı uçuşlarla vakit ve kaynak kaybının önlenmesi için Ankara’nın küresel erişilebilirliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Dış hat uçuşlarının geliştirilmesi gerektiğini söylüyor ve “Başkentimiz ile dünya başkentlerini AJet’in direkt uçuşlarıyla birbirine bağlayalım” diye ekliyor.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN YENİ FIRSATLAR

Baran, Türkiye’nin yönetim merkezi olan Ankara’nın Avrupa’nın en büyük iki hastanesine sahip olduğunu ve 446 belgeli tesisiyle sağlık turizmi hizmeti sunduğunu belirtirken, sağlık turistinin aktarmalı yolculuk yapmak istemediğini de ifade etti. “Ankara’nın sağlık turizminde ve diğer alanlarda gelişimine ivme kazandırmak için direkt uçuşlarla dünyaya açılmak istiyoruz” diyor. Ayrıca, Ankara’nın karayolları ile yüksek hızlı ve normal tren ağlarıyla tüm Anadolu’yla bağlantılı olduğuna dikkat çekerek, çevresindeki tüm şehirlerin Esenboğa’dan yurt dışına uçma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. “Tam da bu yüzden Ankara’ya ‘Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı’ diyoruz” dedi.

HAVAYOLU YENİLİĞİ HEDEFİ

Baran, Başkent’te 20 bini aşkın yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü ve yabancı öğrenci sayısının artmasının direkt uçuşlar açısından önemli olduğunu belirtti. Konuşmasının sonunda ATO tarafından hazırlanan “Direkt Uçuş Raporu”nu Genel Müdür Sarp’a takdim etti. AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Ankara’dan yurt dışına uçuşların önemini vurgulayarak, yatırım programlarında uçak ve uçuş sayısının artırılmasına yönelik adımların bulunduğunu ifade etti. AJet’in 2033 hedefinin Başkent uçuşlarını yüzde 75 oranında artırmak olduğunu belirtti. Sarp, Ankara için sağlık ve alışveriş turizmini geliştirmek amacıyla iki ayrı ortak çalışma grubu oluşturulmasını önerdi.

İŞ BİRLİĞİ VE GELİŞİM ADIMLARI

Ayrıca, Ankara’nın uluslararası ulaşım ağındaki konumunu güçlendirmek için somut adımlar atılması gerektiğinde görüş birliği sağlandı. Görüşmede Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İlik, Nihat Uysallı, Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ve Yasin Özyolu, ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran, Genel Sekreter Yardımcıları Abdurrahman Karabudak ve İbrahim Tırpancı ile AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da katıldı.