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Ankara’nın İlçeleri Merak Konusu Oldu

ANKARA’NIN İLÇELERİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER

Türkiye’nin en büyük şehri olan Ankara’nın toplamda 35 ilçesi bulunuyor. Bu ilçelerin her birinin konumu ve isimleri merak ediliyor. Ankara’nın ilçe sayısı ve bu ilçelerin hangi kıtada yer aldığına dair bilgiler veriliyor. Başkent olan Ankara, Türkiye’nin merkezi konumundadır ve İç Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor.

ANKARA’NIN İLÇE LİSTESİ

Ankara ilinin 35 ilçesi şunlardır: Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar. Her bir ilçe, Ankara’nın coğrafi yapısına ve kültürel çeşitliliğine katkı sağlıyor.

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