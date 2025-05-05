Ankara’nın Polatlı İlçesinde Motosiklet Otomobile Çarptı

TRAFOĞUN OLAYI

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve bu kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde seyir eden motosiklet ile otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve yaralandı. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese yönlendirildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma açıldı.