Ankara’nın Sincan’ında Trafik Kazası Oldu

TRAFFİK KAZASI HÜKÜMETİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ankara’nın Sincan ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı. Polatlı-Ankara yolunda seyir halindeki Uğur D. kontrolündeki 06 UD 492 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 DZV 551 plakalı aracın çarpmasıyla kaza yaptı.

YARALILARIN DURUMU

Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçlarda Uğur D. ile 06 DZV 551 plakalı araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, kaza alanına polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale gerçekleştikten sonra Polatlı Devlet Hastanesi ve Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildiler.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle oluşan trafik aksaklığı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

ÖNEMLİ

Feribotta intihar girişimi kurtarıldı

Eskihisar seferinde bir kadın intihar girişiminde bulunurken, başka bir yolcu onu kurtararak suya atladı. Olayın anı cep telefonuyla kaydedildi.
Balıkesir’de Ceset Bulundu, Halit Yukay’ı

Marmara Adası açıklarında, iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu sanılan bir cesed bulunarak çıkarılma işlemleri başladı. Olayla bağlantılı bir gemi kaptanı ise gözaltına alındı.

